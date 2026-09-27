Выселение 87-летней женщины вызвало многотысячные протесты в Мадриде

В субботу тысячи людей прошли маршем по Мадриду в знак протеста против выселения в начале этой недели 87-летней женщины из её квартиры, где она прожила всю жизнь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

Кадры, на которых Марикармен Абаскаль в среду выносили на носилках из её квартиры в Мадриде после того, как полиция выбила дверь, привлекли внимание к жилищному кризису в Испании накануне всеобщих выборов, запланированных на 2027 год.

Во время марша по центральным районам Мадрида протестующие скандировали лозунги и держали плакаты с призывами принять меры для сдерживания роста стоимости жилья и затруднить выселение. "Следующей Марикармен можете стать вы", – гласил один из плакатов.

По данным властей, в протесте приняли участие около 25 тысяч человек, тогда как организаторы заявили о 300 тысячах участников.

фото: afp

Абаскаль, ставшая символом жилищного кризиса в Испании, призвала испанцев присоединиться к борьбе в видеообращении, опубликованном в интернете за несколько часов до начала протеста.

"Я хочу, чтобы то, что случилось со мной, помогло сделать так, чтобы это не случилось с другими людьми", – сказала она из больницы, где проходит лечение от истощения после выселения.

"Я хочу, чтобы это побудило людей бороться и помогло изменить законы, которые позволили меня выселить", – добавила она в видео, опубликованном главным профсоюзом арендаторов Испании.

По данным профсоюза, Абаскаль заставили покинуть квартиру, в которой она прожила 70 лет, после того как недвижимость приобрела компания, повысившая арендную плату на 275% – до 2650 евро.

Социалистический премьер-министр Педро Санчес, который в прошлом году пообещал сделать жилье приоритетом правительства, испытывает всё большее давление с требованием принять меры.

Ожидается, что на ближайшем заседании правительство одобрит пакет мер, получивший название "декрет Марикармен". Он, в частности, предусматривает автоматическое продление договоров аренды и дальнейшее ограничение возможностей выселения. Однако неясно, одобрит ли этот пакет парламент, поскольку у правительства Санчеса нет большинства.

Хотя аналогичный законопроект был отклонен в начале этого года, дело Абаскаля усилило давление на политические партии с требованием принять меры.

В последние годы Испания ввела ряд мер, направленных на увеличение доступного жилья и ограничение роста арендной платы, однако стоимость жилья остается одной из главных политических и социальных проблем.

Частично в росте цен и сокращении предложения жилья для местных жителей обвиняют краткосрочную туристическую аренду, в частности через Airbnb, а также инвестиционные фонды.

Напомним, в начале 2025 года Испания объявила о планах обложить налогом до 100% недвижимость, приобретённую нерезидентами из стран за пределами ЕС, с целью преодоления жилищного кризиса в стране.