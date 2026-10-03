В Іспанії тисячі людей вийшли на вулиці через кризу з орендою житла

Тисячі протестувальників вийшли на вулиці по всій Іспанії, вимагаючи посилення захисту прав орендарів після того, як у п’ятницю уряду не вдалося домогтися схвалення у парламенту надзвичайного закону про житло.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

У суботу в таких містах, як Мадрид, Валенсія та Барселона, очікується близько 50 запланованих маршів. Деякі з них уже розпочалися.

"На вулицях панує велике обурення", – заявив представник Союзу орендарів Валенсії, де демонстрація вже розпочалася. У місті відбулися сутички між деякими протестувальниками та поліцією. Кілька протестувальників кидали предмети в поліцейських, які у відповідь застосували гумові кулі.

Заходи, запропоновані лівим коаліційним урядом Педро Санчеса в п’ятницю, стали реакцією на громадський резонанс, викликаний виселенням минулого місяця 87-річної жінки з її помешкання через те, що вона не змогла оплатити різке підвищення орендної плати.

Її виселення спровокувало загальнонаціональні протести по всій Іспанії, під час яких демонстранти вимагали зниження орендної плати, припинення виселень та заборони інвестиційним фондам купувати нерухомість.

У п’ятницю ввечері Мадридський союз орендарів заявив, що, хоча запропоновані урядом заходи є недостатніми, відхилення запропонованого законодавства "поглиблює житлову кризу, яка коштує робітничому класу життя".

Поразка Санчеса в Конгресі в п’ятницю підсилює спекуляції щодо того, що він може оголосити дострокові вибори, які мали відбутися лише наступного літа.