Премьер Испании объявил досрочные выборы в парламент

Премьер-министр Испании Педро Санчес в понедельник заявил о своем решении распустить парламент и объявить досрочные выборы на фоне ослабления позиций его Социалистической партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в своем обращении к нации, цитирует El Pais.

После многочисленных консультаций с членами своего кабинета, лидерами своей партии и партнерами из других политических сил Санчес решил распустить парламент за девять месяцев до окончания срока полномочий, который до сих пор всегда намеревался довести до конца.

Поводом для этого решения стал провал в Конгрессе депутатов двух указов о жилье, разработанных правительством в ответ на социальные протесты, вспыхнувшие после выселения в Мадриде 87-летней женщины Марикармен Абаскаль.

Досрочные выборы в Испании состоятся 29 ноября.

В своем обращении премьер перечислил экономические и социальные достижения своего правительства, такие как прогресс в сфере возобновляемой энергетики, социальных прав и сокращения неравенства.

Объявляя о выборах, Санчес призвал граждан решить, хотят ли они "присоединиться к ультраправой волне, которая ведет к регрессу там, где она приходит к власти", или обеспечить Испании "более широкое прогрессивное большинство" и чтобы "Испания и впредь оставалась оплотом открытости и социальной справедливости", "мировым образцом мира, феминизма и процветания".

Согласно последним опросам, самой популярной партией в Испании является оппозиционная Народная партия с 31,6% голосов. На втором месте – Социалистическая партия Санчеса с 27,4%. Тройку лидеров замыкает ультраправая партия Vox, которая постоянно демонстрирует рост в опросах, с 18,4% поддержки.

Объявление о досрочных выборах в Испании последовало после того, как тысячи протестующих вышли на улицы по всей стране, требуя усиления защиты прав арендаторов после того, как в пятницу правительству не удалось добиться одобрения парламентом чрезвычайного закона о жилье.

В последние годы Испания ввела ряд мер, направленных на увеличение доступного жилья и ограничение роста арендной платы, однако стоимость жилья остается одной из главных политических и социальных проблем.

Частично в росте цен и сокращении предложения жилья для местных жителей обвиняют краткосрочную туристическую аренду, в частности через Airbnb, а также инвестиционные фонды.