Испания ужесточает правила аренды жилья для борьбы с ростом цен и дефицитом

Испанское правительство объявило об ужесточении правил аренды жилья и ограничении среднесрочных договоров аренды в стране.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Эти меры направлены на сдерживание стремительного роста арендной платы и борьбу с проблемой дефицита жилья, которая усугубляется из-за бума туризма.

По словам премьера страны Педро Санчеса, правительство введет указ, который будет утвержден в ближайшие недели. Одним из главных аспектов указа является введение 100% возврата налога на доходы физических лиц для арендодателей, которые возобновляют договоры аренды без повышения арендной платы.

Кроме того, будет ограничиваться совокупная арендная плата за комнаты на уровне полной квартиры, чтобы сдержать практику аренды комнат.

Еще одной важной мерой станет ужесточение условий для сезонных аренды и введение санкций за их использование в качестве замены долгосрочных договоров аренды.

Для преодоления кризиса в сфере жилья правительство Испании также анонсировало крупнейший в стране проект социального жилья – Campamento, который предусматривает преобразование бывшей военной базы на западе Мадрида в 10700 государственных доступных по цене домов.

По данным Банка Испании, дефицит жилья составляет 500 тысяч единиц, а официальные данные показывают, что ежегодно в Испании строится только около 120 тысяч новых домов – это шестая часть от уровня до финансового кризиса 2008 года.

В начале 2025 года Испания объявила о планах обложить налогом до 100% недвижимость, приобретенную нерезидентами из стран за пределами ЕС, с целью преодоления жилищного кризиса в стране.

В апреле тысячи протестующих вышли на улицы 40 городов Испании, требуя от правительства решения жилищного кризиса в стране.