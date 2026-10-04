Шмыгаль раскрыл подробности договоренностей о поддержке Германии в сфере энергетики

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль рассказал о деталях финансовых и энергетических соглашений с Германией по итогам визита канцлера Фридриха Мерца и его делегации в Киев.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".

В частности, Германия направила в Фонд поддержки энергетики более 557 млн евро. Об этом шла речь на встрече Шмыгаля с федеральным министром экономики и энергетики Германии Катериной Райхе.

"С учетом новой анонсированной помощи, которую мы ожидаем в ближайшее время, общий вклад страны превысит 800 млн евро. Мы заинтересованы в совместных проектах в сфере распределенной и маневренной генерации, накопления энергии, модернизации электрических сетей и подстанций, газовой инфраструктуры и защиты критически важных объектов", – написал Шмыгаль.

Что касается газовой безопасности, министры обсудили поставки сжиженного природного газа через немецкую инфраструктуру и привлечение европейских компаний к работе с украинскими газохранилищами.

Также Германия заявила о намерении выделить 50 млн евро на восстановление объекта "Укрытие" на ЧАЭС.

"Отдельно обсудили украинский опыт в строительстве укрытий на энергетических объектах. Готовы сотрудничать вместе с немецкими коллегами над разработкой новых технических решений", – добавил министр энергетики.

Кроме того, Шмыгаль пригласил немецких партнеров принять участие в работе донорской конференции ЕБРР в Париже 9 ноября.

Напомним, 4 октября в Киев прибыли Фридрих Мерц, министр экономики Катерина Райхе и 10 руководителей компаний из оборонного и энергетического секторов.

На встречах речь шла о поддержке Украины. В частности, Германия выделила комплексный пакет помощи для Украины на сумму более 1,3 млрд евро. Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Германия готовят соглашение о дронах (Drone Deal).