Россия ударила по КПП на границе Молдовы и Украины, ранен пограничник

Работа пограничного пункта "Паланка – Маяки – Удобное" на границе Украины и Молдовы была приостановлена после того, как снаряд, выпущенный во время российских атак по украинской инфраструктуре, рикошетом попал в пассажирский автобус и диспетчерскую будку. В результате инцидента транспортное средство получило повреждения, а пограничник получил легкие травмы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TV8.

Движение транспорта от перекрестка дорог R-30 и R-31 (район Штефан-Водэ) до Паланки временно приостановлено до завершения расследования на месте происшествия.

Патрульные перенаправляют транспорт к пограничному пункту "Тудора", а водителям рекомендуется объезжать всю эту территорию.

Согласно заявлению пограничной полиции Молдовы, инцидент произошел 5 октября примерно в 09:38.

"Пограничная полиция совместно с Таможенной службой постоянно отслеживает ситуацию с целью ее контроля и поддерживает контакт с компетентными органами Украины", – говорится в сообщении.

Гражданам настоятельно рекомендуется воздерживаться от поездок в этот район. Если они услышат шум дронов или взрывы на границе, власти советуют сохранять спокойствие, укрыться в помещении и получать информацию исключительно из официальных источников.

В то же время людей просят не приближаться к обломкам летательных аппаратов, боеприпасам или другим подозрительным предметам и немедленно звонить в службу 112.

В субботу, 3 октября, национальная система мониторинга воздушного пространства Молдовы зафиксировала пролет нескольких беспилотных летательных аппаратов. В Службе воздушных операций Национальной армии сообщили, что в промежутке времени с 7:45 до 8:00 национальное воздушное пространство пересекли пять беспилотных летательных аппаратов.

Позже министр обороны Анатолий Носатый уточнил, что в инциденте были задействованы три ракеты и два дрона, обломки которых упали в четырёх районах страны.

Впоследствии Министерство обороны Молдовы заявило о шестом несанкционированном полёте в воздушном пространстве на фоне массированной утренней атаки России на Украину.