Норвегия выделяет 2,3 млн евро на помощь похищенным украинским детям и военнопленным

Норвегия увеличивает финансовую поддержку гуманитарной деятельности в отношении похищенных Россией украинских детей, гражданских лиц, лишенных свободы, и военнопленных, объявив о новом взносе в размере 25 млн крон (2,3 млн евро).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление правительства Норвегии.

Новая помощь будет направлена в фонды ЮНИСЕФ и Комитета Красного Креста.

Эти средства должны помочь в поиске пропавших без вести, возвращении большего числа людей домой и поддержке реабилитации и реинтеграции тех, кто пострадал от войны, отметили в правительстве.

15 миллионов крон выделяется на работу ЮНИСЕФ по реинтеграции депортированных детей, вернувшихся в Украину, и на поиск пропавших детей. Это часть нового, более крупного взноса в гуманитарную программу ЮНИСЕФ в Украине на сумму 132 миллиона крон.

Еще 10 миллионов крон выделяется Центральному агентству по розыску Комитета Красного Креста. Ведомство ставит своей целью предотвращать исчезновения людей и облегчать страдания семей, которые не получают известий о своих близких – будь то из-за того, что они были взяты в плен или убиты, либо из-за того, что они бежали из своих домов из-за войны и потеряли связь.

В то же время Норвегия является соорганизатором конференции в Торонто 28–29 сентября, цель которой – привлечь международное внимание к этой проблеме.

"Незаконная агрессивная война России против Украины привела к серьезным нарушениям международного гуманитарного права и прав человека. Мы должны и впредь привлекать к этому внимание и стараться оказывать помощь украинцам, пострадавшим от войны", – подчеркнул министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

28 сентября Совет Европейского Союза принял решение о введении санкций в отношении еще 10 лиц и 17 организаций, ответственных за незаконную депортацию и принудительное перемещение украинских детей в Российскую Федерацию и в пределах временно оккупированных территорий.

В сентябре канадское правительство включило в санкционный список ещё восьмерых россиян, причастных к незаконной депортации и принудительному перемещению украинских детей Россией, а также к их индоктринации и милитаризации.