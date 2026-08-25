Латвия закупит генераторы для Черниговской области

Министерство экономики Латвии в дополнение к ранее принятому решению о закупке дизельных генераторов для Черниговской области направит оставшиеся средства на приобретение ещё 12 дизельных генераторов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Как отмечается, ещё в феврале латвийское правительство одобрило предложение Минэнерго об использовании выделенных на восстановление Черниговской области 1,2 миллиона евро на закупку дизельных генераторов.

В результате дальнейших переговоров 30 апреля был заключен договор о закупке и поставке 48 стационарных дизельных генераторов с ООО "Rīgas dīzelis DG" на общую сумму почти 2 миллиона евро, включая 208 100 евро налога на добавленную стоимость.

Учитывая, что сделка осуществляется как экспортная, а поставка дизельных генераторов предусмотрена за пределы территории ЕС, к ней применяется нулевая ставка налога на добавленную стоимость. Таким образом, образовался остаток средств в размере 208 100 евро.

Эту сумму планируется использовать для закупки дополнительных дизельных генераторов в соответствии с письмом областной государственной администрации Черниговской области о потребности в дополнительных дизельных генераторах.

В связи с этим Минэнерго готовит изменения в договор на закупку еще 12 дизельных генераторов для Черниговской области, и общее количество поставленных генераторов достигнет 60.

Сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала продолжение гуманитарной помощи Украине в предстоящий зимний сезон.

А в июне город Тимишоара в Румынии передал Киеву 4 генератора общей мощностью 100 кВт.