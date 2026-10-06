Комитет ВР рекомендовал одобрить пакет законов о посылках, что является условием получения помощи от ЕС

6 октября комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом пакет законопроектов о налогообложении международных почтовых и экспресс-отправлений.

Об этом сообщили в Министерстве финансов, пишет "Европейская правда".

Речь идет о законопроекте №16051-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей обложения НДС операций по дистанционной продаже товаров; а также о законопроекте №15460 – о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно особенностей осуществления таможенных формальностей в отношении таких товаров.

Законопроекты взаимосвязаны и вместе формируют современную модель налогообложения электронной торговли, соответствующую подходам Европейского Союза.

Реформа также является частью программы сотрудничества с МВФ и условием макрофинансовой поддержки ЕС. Её своевременное принятие приближает Украину к получению около 4 млрд евро международной финансовой поддержки для нужд государственного бюджета, заявили в Минфине.

Ожидается, что новая модель будет обеспечивать около 10 млрд грн дополнительных поступлений ежегодно.

16 сентября Верховная Рада Украины приняла за основу пакет доработанных законопроектов № 16051-1 и № 15460 о налогообложении международных посылок.

В Еврокомиссии ранее заявляли, что если Украина не примет закон об отмене НДС-льготы для импортируемых посылок низкой стоимости, она рискует не получить транш в размере 3,7 млрд евро, который планируется выплатить в начале осени в рамках макрофинансовой помощи.