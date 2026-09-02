В Еврокомиссии говорят, что Украина не получит 3,7 млрд евро, пока не примет закон о посылках.

Если Украина не примет закон об отмене НДС-льготы для импортируемых посылок низкой стоимости, она рискует не получить транш в размере 3,7 млрд евро, который планируется выплатить в начале осени в рамках макрофинансовой помощи.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявил спикер Еврокомиссии Балаж Уйвари.

В ЕС напомнили Украине, что отказ от принятия законопроекта о посылках приведет к задержке следующего транша "макрофина".

"Мы очень внимательно следим за дискуссией и уделяем особое внимание этому конкретному закону. Почему? Потому что он является частью требований в рамках программы макрофинансовой помощи (МФП), которую мы внедряем для Украины", – заявил Уйвари.

Он напомнил, что целевой показатель, который должен быть достигнут в рамках МФП в 2026 году, составляет 8,35 млрд евро, из которых ЕС уже выплатил 3,2 млрд.

"Как мы отмечали, мы рассматриваем возможность второго транша в начале осени, который составит около 3,7 миллиарда евро. Для этого существует 12 условий, одним из которых является этот закон", – подчеркнул спикер Еврокомиссии.

"Итак, этот закон должен быть принят, чтобы мы могли продолжить выплаты, как предусмотрено", – добавил он.

Балаж Уйвари объяснил, что это – "очень важный закон, поскольку он играет важную роль в мобилизации доходов для украинского бюджета, что крайне необходимо".

Как сообщала "Европейская правда", 1 сентября Верховная Рада не поддержала законопроект №15460, предусматривавший урегулирование процедур таможенного оформления для введения налога для импортируемых посылок низкой стоимости.

Кроме того, 1 сентября Верховная Рада не поддержала законопроект №15112-д и альтернативные законопроекты об отмене льготы по освобождению от НДС для международных почтовых отправлений стоимостью до 150 евро.

26 мая Верховная Рада не смогла одобрить отмену освобождения от НДС для импортируемых посылок низкой стоимости (до 150 евро).

Напомним, с 1 июля вступили в силу европейские пошлины в размере 3 евро на посылки стоимостью до 150 евро, которые до того не облагались ввозной пошлиной.

С 1 октября в Молдове начнут взимать 20% НДС с покупок до 150 евро на международных онлайн-платформах.