Комітет ВР рекомендував схвалити пакет законів про посилки, що є умовою отримання допомоги ЄС

6 жовтня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти у другому читанні та в цілому пакет законопроєктів щодо оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів, пише "Європейська правда".

Йдеться про законопроєкт №16051-1 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування ПДВ операцій з дистанційного продажу товарів; а також – про законопроєкт №15460 – про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей здійснення митних формальностей щодо таких товарів.

Законопроєкти взаємопов’язані та разом формують сучасну модель оподаткування електронної торгівлі, що відповідає підходам Європейського Союзу.

Реформа також є частиною програми співпраці з МВФ та умовою макрофінансової підтримки ЄС. Її своєчасне ухвалення наближає Україну до отримання близько 4 млрд євро міжнародної фінансової підтримки для потреб державного бюджету, заявили у мінфіні.

Очікується, що нова модель забезпечуватиме близько 10 млрд грн додаткових надходжень щорічно.

16 вересня Верховна Рада України прийняла за основу пакет доопрацьованих законопроєктів № 16051-1 та № 15460 щодо оподаткування міжнародних посилок.

В Єврокомісії раніше говорили, що якщо Україна не затвердить закон про скасування ПДВ-пільги для імпортованих посилок низької вартості, вона ризикує не отримати транш у розмірі 3,7 млрд євро, який планується виплатити на початку осені в рамках макрофінансової допомоги.