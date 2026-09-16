Рада сделала шаг к введению налога на посылки, нужного для транша от ЕС

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об отмене льгот по налогообложению международных посылок стоимостью до 150 евро, что является условием для получения нового транша макрофинансовой помощи от ЕС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВР, сообщает "Европейская правда".

За соответствующий законопроект №16051-1 в первом чтении проголосовали 273 народных депутата.

В случае принятия законопроекта в целом посылки стоимостью до 150 евро будут облагаться НДС в размере 20%.

"Это чрезвычайно важное решение, демонстрирующее нашим международным партнерам готовность Украины меняться и внедрять современные европейские стандарты", – сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, своевременное принятие парламентом окончательного решения устранит "несправедливость по отношению к добросовестному бизнесу и приблизит Украину к получению около 4 млрд евро международной финансовой поддержки для нужд госбюджета".

Также Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий урегулирование процедур таможенного оформления для введения налога на импортируемые посылки низкой стоимости.

Принятые законы предусматривают:

введение специальных правил налогообложения дистанционной продажи товаров через маркетплейсы, если их суммарная фактурная стоимость не превышает 150 евро;

введение НДС на импорт товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях от 0 евро;

сохранение освобождения от НДС для некоммерческих посылок стоимостью до 45 евро, что соответствует подходам ЕС;

введение перечня товаров для военных, которые будут освобождаться от НДС при импорте в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Нормы Налогового кодекса и Таможенного кодекса должны вступить в силу не ранее июля 2027 года.

В Еврокомиссии ранее заявляли, что если Украина не примет закон об отмене НДС-льготы для импортируемых посылок низкой стоимости, она рискует не получить транш в размере 3,7 млрд евро, который планируется выплатить в начале осени в рамках макрофинансовой помощи.