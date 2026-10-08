Фицо рассказал, какие мысли у него вызвал обнаженный Трамп в Европарламенте

Глава правительства Словакии Роберт Фицо рассказал, что появление статуи обнаженного президента США Дональда Трампа в Европарламенте стало для него свидетельством упадка Европейского Союза.

Об этом словацкий премьер-министр написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Фицо отметил, что далеко не во всём согласен с политикой американского президента. Но, по его словам, оскорбление партнёров в официальных помещениях свидетельствует о "глубоком непонимании времени, в котором мы живём".

"Статуя, высмеивающая президента США Дональда Трампа, выставленная в помещениях Европейского парламента, является признаком упадка всего ЕС… Печально, что руководство Европейского парламента в своей слепоте уже не может отличить законное право на иное мнение от действий духовно обанкротившихся лиц, авантюристов и сумасшедших", – поделился словацкий премьер.

Роберт Фицо опубликовал фото статуи, а также снимки своих встреч с президентом США источник: аккаунт фицо в соцсети Х

Он выразил сомнение, что руководство Европейского парламента согласилось бы на демонстрацию насмешливых изображений президента Франции или федерального канцлера Германии.

"Я ожидаю, что председатель Европейского парламента немедленно удалит оскорбительное изображение американского президента из помещений Европейского парламента", – заявил Фицо.

Как сообщалось, в здании Европейского парламента датский художник Йенс Галсшот установил позолоченную статую обнаженного Дональда Трампа. Обнаженный Трамп сидит на плечах мужчины, а в руке держит чрезвычайно длинную клюшку для гольфа.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп "позолочивает" Белый дом и делает его похожим на свое поместье Мар-а-Лаго.