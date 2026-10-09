В Чехии проходят выборы в Сенат и местные органы власти

В пятницу в Чехии началось двухдневное голосование на выборах, в ходе которых избирается треть состава верхней палаты парламента – Сената, а также представители местных органов власти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АП.

Эти выборы станут первым испытанием для популиста-миллиардера Андрея Бабиша после его возвращения к власти благодаря убедительной победе на парламентских выборах в октябре 2025 года.

Его центристское движение ANO надеется укрепить свои позиции в Сенате, который состоит из 81 депутата и находится под контролем прозападных оппозиционных партий.

На выборах в два тура голосуют в общей сложности за 27 мандатов сенаторов.

Второй тур запланирован на следующую неделю, а первые результаты нынешнего голосования ожидаются в субботу.

В Чехии нижняя палата парламента играет ведущую роль в законодательном процессе, однако Сенат имеет важное значение для принятия конституционных поправок и утверждения судей Конституционного суда.

На местных выборах больше всего мандатов по всей стране традиционно получают независимые кандидаты и объединения.

Напомним, 1 октября в Чехии оппозиции не удалось свергнуть коалиционное правительство премьер-министра Андрея Бабиша в Палате депутатов даже со второй попытки.

Чешские оппозиционные партии инициировали голосование о вотуме недоверия правительству из-за запланированного бюджета на следующий год.