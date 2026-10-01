В Чехии провалился вотум недоверия правительству

В Чехии оппозиции не удалось свергнуть коалиционное правительство премьер-министра Андрея Бабиша в Палате депутатов даже со второй попытки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ceske Noviny

Как и ожидалось, депутаты всех трех присутствующих коалиционных партий проголосовали против выражения недоверия правительству. Предложение поддержали депутаты от оппозиционных партий ODS, STAN, "Пираты", KDU-ČSL и TOP 09.

Таким образом, правительство в составе партий ANO, SPD и "Автомобилистов" продолжит руководить страной, пользуясь доверием нижней палаты.

Согласно объявленным результатам, 83 присутствующих депутата от оппозиции проголосовали за отставку правительства. Для отставки правительства требовалось не менее 101 голоса, то есть квалифицированное большинство от всех 200 депутатов. 94 депутата от коалиции проголосовали против вотума недоверия. Девять депутатов от оппозиции отсутствовали по уважительным причинам, а 14 – из правительственного лагеря.

Дебаты длились три дня, в общей сложности около 27,5 часов непрерывного времени.

Оппозиция обосновала созыв заседания размером дефицита в проекте государственного бюджета на следующий год, якобы нерешённым конфликтом интересов Бабиша и нападками правительства на различные институты. Они также утверждают, что правительство ставит под угрозу национальную безопасность. Коалиция использовала парламентскую сессию, чтобы отчитаться о деятельности правительства. Заседание состоялось незадолго до муниципальных выборов и выборов в Сенат.

Правительство устояло перед первой попыткой оппозиции выразить недоверие в начале февраля. Голосование состоялось на 20-й день после того, как кабинет министров получил вотум доверия. Заседание было созвано после эскалации конфликта между партией "Автомобилисты" и президентом Петром Павелом, который отказался назначить почетного президента "Автомобилистов" Филипа Турека министром охраны окружающей среды.

В мае стало известно, что Европейская комиссия требует от Праги отдельного письменного подтверждения под каждой заявкой на выплату субсидий от ЕС о том, что эти деньги не попадут в компании, связанные с главой правительства Андреем Бабишем.

Аудит ЕС ещё несколько лет назад показал, что все субсидии Европейского Союза, предоставленные бизнес-империи Бабиша после февраля 2017 года, были перечислены в условиях конфликта интересов.