В Чехии требуют голосования за вотум недоверия правительству Бабиша

Чешские оппозиционные партии инициировали голосование о выражении недоверия правительству во главе с Андреем Бабишем из-за запланированного бюджета на следующий год.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Оппозиционные партии собрали подписи всех своих депутатов, чтобы потребовать созыва внеочередного заседания нижней палаты парламента.

Однако коалиция премьер-министра Андрея Бабиша располагает достаточным количеством мест в парламенте, чтобы предотвратить его отставку. Трехсторонний альянс Бабиша контролирует 108 мест в палате, насчитывающей 200 депутатов.

На этой неделе кабинет Бабиша сократил запланированный дефицит до 386 млрд крон ($18 млрд) с ранее предложенных 389 млрд крон.

Правительство обосновывает более высокий бюджетный дефицит тем, что он необходим для инвестиций и экономического роста, а также для увеличения расходов на инфраструктуру, здравоохранение и оборону.

Бабиш неоднократно заявлял, что Чехия может позволить себе ослабить традиционную бюджетную дисциплину, поскольку её сравнительно низкий уровень долга даёт пространство для увеличения расходов.

Спикер парламента Томио Окамура должен созвать заседание в ближайшие сроки, поэтому дебаты ожидаются на следующей неделе.

Лидеры оппозиции также заявили, что поднимут вопрос о потенциальном нерешенном конфликте интересов Бабиша в отношении сельскохозяйственных фондов. Премьер-министр, в свою очередь, уверяет, что конфликт уже решен.

В мае стало известно, что Европейская комиссия требует от Праги отдельного письменного подтверждения под каждой заявкой на выплату субсидий от ЕС о том, что эти деньги не попадут в компании, связанные с главой правительства Андреем Бабишем.