СМИ: у Трампа подготовили санкции против Международного уголовного суда

Администрация президента Дональда Трампа подготовила санкции против всего Международного уголовного суда (МУС) и планирует объявить о них в ближайшее время.

Об этом агентству Reuters стало известно из источников, сообщает "Европейская правда".

По словам источников, санкции против суда уже подготовлены, хотя точные сроки их объявления остаются неясными.

По данным The Wall Street Journal, решение может быть окончательно принято уже на этой неделе во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

Применение санкций непосредственно против всей организации, а также против организаций, сотрудничающих с ней, может серьезно подорвать работу Суда.

Любые санкции в отношении всей организации, введенные Министерством финансов США, запретят гражданам и компаниям США предоставлять суду средства, товары или услуги без лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Банки часто соблюдают такие санкции США с чрезмерной строгостью, поскольку зависят от доступа к американской финансовой системе.

Среди операций суда, которые могут пострадать от санкций в отношении всей организации, – закупка ИТ-услуг и страхование, найм следователей и проведение повседневных финансовых операций, таких как выплата заработной платы десяткам американских сотрудников.

18 августа США объявили о введении санкций против председателя Международного уголовного суда Томоко Акане и старшего судебного адвоката МУС Абдулайе Сейе. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что это сделано "в рамках нашей непоколебимой миссии по защите американцев от этого фиктивного суда".

После этого СМИ сообщили, что США попытались привлечь своих союзников по НАТО к кампании по "систематическому расформированию" Международного уголовного суда.