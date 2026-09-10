СМИ: США давят на союзников по НАТО с целью ликвидации Международного уголовного суда

США попытались вовлечь своих союзников по НАТО в кампанию по "систематическому расформированию" Международного уголовного суда, что еще больше обострило и без того напряженные трансатлантические отношения.

Об этом стало известно Politico от трёх дипломатов НАТО, передаёт "Европейская правда".

Во время закрытой встречи 32 послов стран НАТО в Брюсселе в середине июля представитель США Мэтью Уитакер обратился к странам НАТО с просьбой помочь в ликвидации этой международной организации и призвал их выйти из Римского статута – учредительного документа МУС, рассказали дипломаты.

Уитакер завершил свое выступление словами: "Мы будем внимательно следить за тем, кто стоит на стороне Америки".

Давление на союзников с целью выхода из суда – вызванное опасениями США, что их собственные чиновники могут столкнуться с судебным преследованием за военные преступления – является частью более широкой кампании администрации Трампа против международных институтов и правил, которые, по их мнению, ограничивают свободу действий США.

Параллельно с комментариями Уитакера представительство США направило делегациям НАТО документ, в котором отмечалось: "Соединённые Штаты будут систематически уничтожать потенциал МУС… мы решительно требуем, чтобы вы немедленно приняли меры для выхода", – говорится в деталях документа, предоставленного изданию.

В нём также содержался призыв к союзникам "оценить угрозу", которую МУС представляет для их стран, "публично осудить" его "превышение полномочий" и "немедленно прекратить" любую материальную поддержку суда. "Давайте раз и навсегда положим конец этому фарсу с МУС", – говорится в документе.

Хотя НАТО не является signatory к статуту суда, в него входят все члены альянса, кроме Турции и США.

Кампанию против МУС начал этим летом госсекретарь США Марко Рубио, который обвинил суд в нарушении суверенитета США.

18 августа США объявили о санкциях против председателя Международного уголовного суда Томоко Акане и старшего судебного адвоката МУС Абдулайе Сейе. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что это сделано "в рамках нашей непоколебимой миссии по защите американцев от этого фиктивного суда".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о своей поддержке Международного уголовного суда после введения санкций администрацией США.

МИД Испании назвал санкции США против председателя Международного уголовного суда "откровенной атакой".