В МУС гооворят, что защищены от потенциальных санкций США

В Международном уголовном суде (МУС) заявили, что обезопасили себя от возможных санкций со стороны США после появления на этой неделе сообщений о том, что администрация Дональда готовится ввести меры против всего учреждения.

Об этом в интервью Financial Times заявила заместитель прокурора МУС Нажат Шамим Хан, сообщает "Европейская правда".

По словам Хан, в МУС проделали "огромную работу, чтобы обеспечить защиту суда от последствий любых потенциальных санкций в будущем".

"Мы работаем над этим уже некоторое время… чтобы обеспечить нашу автономность в будущем", – добавила она.

Хан отметила, что суд слышал "слухи" о предстоящих санкциях, но сотрудники МУС "фактически не получали никаких официальных уведомлений" о новых мерах.

В течение последнего года суд проводил реорганизацию своих систем, перейдя с офисного программного обеспечения Microsoft на немецкую платформу openDesk.

По её словам, суд нашёл обходные пути в сфере банковских операций и медицинского страхования. Суд отказался раскрывать подробности этих обходных путей, чтобы не снизить их эффективность.

Кроме того, трибунал выплачивает сотрудникам заработную плату с многомесячным опережением, чтобы смягчить возможные сбои в выплатах.

Хан отметила, что, хотя работа над этими мерами еще "продолжается", Суд предпринял значительные шаги для минимизации последствий любых ограничений.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил в Генассамблее ООН, что МУС "вышел из-под контроля" и представляет собой "злобную группу людей", призвав страны немедленно выйти из Суда.

В ответ на высказывания Трампа Хан заявила, что "всегда обидно, когда нас критикуют и атакуют".

По данным СМИ, администрация Трампа подготовила санкции против всего МУС и планирует объявить о них в ближайшее время.

А в августе США объявили о санкциях против председателя Международного уголовного суда Томоко Акане и старшего судебного адвоката МУС Абдулайе Сейе. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что это сделано "в рамках нашей непоколебимой миссии по защите американцев от этого фиктивного суда".

После этого СМИ сообщили, что США попытались привлечь своих союзников по НАТО к кампании по "систематическому расформированию" Международного уголовного суда.