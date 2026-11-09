Арахамия не ожидает прорыва от предстоящего раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что не считает, что на этот раз в ходе трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ произойдет "прорыв".

Об этом он сказал в комментарии DW, передает "Европейская правда".

У Арахамии спросили, можно ли ожидать "прорыва" после встречи в Абу-Даби.

"Не думаю. И объясню, почему. В переговорах был большой перерыв. Поэтому само возобновление трехсторонних переговоров мы уже считаем достижением. Добиться этого было непросто, и Стив [Уиткофф] действительно хорошо поработал, чтобы продвинуть этот процесс", – сказал он.

Именно поэтому, по его словам, от первого раунда переговоров Украина имеет "минимальные ожидания".

"Но от второго раунда уже ожидаем большего", – добавил Арахамия.

В этот день руководитель украинской переговорной группы, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация отправилась к месту запланированных встреч в Абу-Даби.

Также известно, что спецпредставители американского президента Дональда Трампа – Джаред Кушнер и Стив Виткофф – проведут встречу с европейскими представителями перед началом трехсторонних переговоров Украина-США-Россия в Абу-Даби.

Как писала "ЕвроПравда", на мирных переговорах с участием Украины, США и России, которые состоятся 10–11 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби, будут присутствовать представители Европейской комиссии, Европейского совета, Германии, Франции и Великобритании на уровне советников по вопросам безопасности, а также руководитель аппарата генерального секретаря НАТО.