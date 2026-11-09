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FT: Германия выдвинула ЕС ультиматум по обеспечению финансирования Украины

Новости — Понедельник, 9 ноября 2026, 17:29 — Кристина Бондарева

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что заблокирует следующий семилетний бюджет ЕС, если все государства-члены не обязуются оказывать финансовую поддержку Украине в 2027 году и в последующие годы.

Об этом говорится в письме Мерца, с которым ознакомилось издание Financial Times, сообщает "Европейская правда".

В письме президенту Европейского совета Антониу Коште Мерц поставил поддержку Германией бюджета ЕС на 2028–2034 годы в зависимость от согласия всех стран блока финансировать Украину, которая столкнулась с дефицитом финансирования в 70 млрд евро в следующем году.

"Коллективное обязательство всех нас без исключения внести справедливый вклад в покрытие (финансового) дефицита Украины является необходимым условием для решения этого вопроса и обсуждения любых других вопросов, особенно тех, которые имеют финансовые последствия", – написал Мерц.

Этот ультиматум поступил накануне встречи лидеров ЕС в Дублине, которая состоится в четверг и пятницу. Мерц настаивает, что в ходе встречи необходимо решить вопрос дефицита финансирования Украины.

Обсуждение финансирования Украины в ЕС проходит параллельно со сложными переговорами по бюджету блока на период с 2028 года.

Германия является крупнейшим чистым донором бюджета ЕС, тогда как четыре страны, которые пытаются избежать дальнейших взносов в финансирование Украины, являются его чистыми получателями.

Используя финансовое влияние Германии в ходе бюджетных переговоров, Мерц стремится обеспечить финансирование Киева как в следующем году, так и в дальнейшей перспективе.

Предстоящие выборы в нескольких странах ЕС, в частности в Италии и Польше, могут еще больше затруднить достижение консенсуса по вопросу финансирования Украины.

"Финансовая поддержка Украины со стороны всех государств-членов ЕС является необходимым условием для успешного завершения (переговоров по бюджету ЕС)", – заявил представитель правительства Германии.

В декабре прошлого года лидеры ЕС согласовали предоставление Украине кредита на 90 млрд евро. Однако из-за масштабов российской агрессии Киев заявил, что в следующем году ему потребуется ещё 70 млрд евро дополнительного финансирования. Этот дефицит признают и союзники Украины.

ЕС пообещал покрыть две трети этой суммы, около 45 млрд евро. Европейская комиссия работает над вариантами выполнения этого обещания, в частности рассматривает возможность выпуска дополнительных совместных долговых обязательств. В Брюсселе надеются, что лидеры смогут договориться до конца года.

Однако четыре страны ЕС – Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия – дали понять, что не будут делать взносы в дальнейшую финансовую помощь Киеву. Венгрия, Словакия и Чехия в прошлом году добились освобождения от участия в выплате процентов по кредиту на 90 млрд евро.

В своём письме Мерц подчеркнул, что "тогда мы должны найти решение, которое поддержат все государства-члены и которое обеспечит Украине надёжную многолетнюю перспективу финансирования с 2028 года", в частности для уплаты процентов по непогашенному долгу страны.

На саммите лидеров 15–16 октября Европейский совет поручил Европейской комиссии подготовить предложения по покрытию дефицита бюджета Украины на 2027 год.

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