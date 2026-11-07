Писториус не видит особых надежд на скорейшее прекращение огня между РФ и Украиной

Министр обороны Германии Борис Писториус не видит особых надежд на скорейшее заключение перемирия с учетом переговоров, запланированных на следующую неделю в Абу-Даби между США, Россией и Украиной.

Об этом он заявил газетам медиагруппы Funke, передает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Как сообщил Писториус, согласно предварительной информации, заключение перемирия зависит от лидера России Владимира Путина и действий президента США Дональда Трампа.

"События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру", – отметил он.

Соглашение между Россией и США за счет Украины и без ее участия неприемлемо как для Украины, так и для европейцев, пояснил министр.

Ранее Трамп заявил, что в четверг, 5 ноября, провел частную встречу с посланцем лидера России Владимира Путина после того, как российский чиновник появился вместе с представителями Украины на мероприятии в Белом доме, организованном первой леди США Меланией Трамп.

После этого он высказал предположение, что в скором времени может быть заключено соглашение, направленное на урегулирование российской войны в Украине. Общаясь с журналистами в Белом доме, он заявил, что война близка к завершению и что её прекращение может повлиять на всю Европу.

Напомним, специальный посланник Трампа Стив Виткофф заявил, что трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией состоятся 10–11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.