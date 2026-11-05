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Словакия выделит Украине 1 млн евро на генераторы, укрытия и медицинское оборудование

Новости — Четверг, 5 ноября 2026, 18:28 — Ольга Романская

В четверг, 5 ноября, во Львове прошли совместные консультации правительств Украины и Словацкой Республики, в ходе которых премьер-министры Сергей Корецкий и Роберт Фицо подписали Декларацию о сотрудничестве.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление Корецкого в Х.

В частности, в рамках декларации Словакия предоставит Украине пакет энергетической помощи на сумму 500 тысяч евро. На эти средства до конца месяца в Украину доставят 54 генератора. Еще 300 тысяч евро Словакия направляет в качестве второго взноса в Коалицию убежищ гражданской защиты, а 200 тысяч евро – на медицинское оборудование для украинских больниц.

"Подробно остановились на сотрудничестве в рамках европейского инструмента SAFE. Подпишем Рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве. Оно даст старт энергетическим проектам по восстановлению в рамках механизма Ukraine Investment Framework на сумму свыше 100 млн евро", – заявил премьер-министр Украины.

Также Фицо с Корецким обсудили открытие остальных двух переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС и запуск Макрорегиональной стратегии ЕС для Карпатского региона. А также – введение совместного контроля на границе и электронной очереди.

Кроме того, Словакия объявила о решении передать для нужд "Укрзализныци" три электровоза. В Украине надеются, что до конца года они выйдут на пути европейского стандарта в Закарпатье.

Напомним, также Словакия присоединяется к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина обратилась к ЕС с просьбой о предоставлении 70 млрд евро дополнительной помощи на 2027 год, но Словакия и Венгрия к этой инициативе не присоединятся.

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