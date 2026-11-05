Словакия выделит Украине 1 млн евро на генераторы, укрытия и медицинское оборудование
В четверг, 5 ноября, во Львове прошли совместные консультации правительств Украины и Словацкой Республики, в ходе которых премьер-министры Сергей Корецкий и Роберт Фицо подписали Декларацию о сотрудничестве.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление Корецкого в Х.
В частности, в рамках декларации Словакия предоставит Украине пакет энергетической помощи на сумму 500 тысяч евро. На эти средства до конца месяца в Украину доставят 54 генератора. Еще 300 тысяч евро Словакия направляет в качестве второго взноса в Коалицию убежищ гражданской защиты, а 200 тысяч евро – на медицинское оборудование для украинских больниц.
"Подробно остановились на сотрудничестве в рамках европейского инструмента SAFE. Подпишем Рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве. Оно даст старт энергетическим проектам по восстановлению в рамках механизма Ukraine Investment Framework на сумму свыше 100 млн евро", – заявил премьер-министр Украины.
We held joint consultations between the governments of Ukraine and the Slovak Republic in Lviv. Together with @RobertFicoSVK, we signed a Joint Declaration on Cooperation, which sets out all of today's practical agreements and planned projects as a clear action plan for our teams. We also signed an intergovernmental Agreement on establishing a bilingual Ukrainian-English gymnasium in Slovakia and a similar Slovak-English gymnasium in Ukraine. Both are expected to open as early as next school year. Staying connected with Ukrainians, especially children who are abroad because of the war, and preserving Ukrainian identity and the native language is extremely important to us. Slovakia has announced its decision to hand over three electric locomotives to Ukrzaliznytsia. They are expected to be running on European-gauge track in Zakarpattia by the end of the year. Slovakia's experience on its path to the EU is useful and important for Ukraine. The talks covered opening the remaining two negotiating clusters and launching an EU Macro-Regional Strategy for the Carpathian Region. Cooperation under the EU's SAFE instrument received particular attention. A Framework Agreement on Financial Cooperation is to be signed, launching energy recovery projects worth more than EUR 100 million under the Ukraine Investment Framework. At the border, work is under way on an electronic queue and joint checks, and on expanding crossing capacity for passengers and freight. We are grateful for the EUR 500,000 energy assistance package, which will bring 54 generators to Ukraine by the end of the month. Slovakia is also directing EUR 300,000 to the Civil Protection Shelter Coalition as its second contribution, and EUR 200,000 to medical equipment for Ukrainian hospitals. It is also significant that Slovakia has decided to become a full member of the International Coalition for the Return of Ukrainian Children. I thank Robert Fico and the Slovak delegation for visiting Lviv and for a pragmatic, productive dialogue in the spirit of good neighborliness. The Ukrainian-Slovak partnership is dynamic and mutually beneficial for both nations.– Sergii Koretskyi (@KoretskyiUA) November 5, 2026
Также Фицо с Корецким обсудили открытие остальных двух переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС и запуск Макрорегиональной стратегии ЕС для Карпатского региона. А также – введение совместного контроля на границе и электронной очереди.
Кроме того, Словакия объявила о решении передать для нужд "Укрзализныци" три электровоза. В Украине надеются, что до конца года они выйдут на пути европейского стандарта в Закарпатье.
Напомним, также Словакия присоединяется к Международной коалиции за возвращение украинских детей.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина обратилась к ЕС с просьбой о предоставлении 70 млрд евро дополнительной помощи на 2027 год, но Словакия и Венгрия к этой инициативе не присоединятся.