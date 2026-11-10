Сибига на встрече с главой МИД Италии: Украина готова помочь в противодействии кибератакам

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с итальянским коллегой Антонио Таяни подтвердил готовность помочь в противодействии кибератакам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский министр написал в Твиттере.

В ходе встречи Сибига еще раз подтвердил свою личную поддержку в связи с кибератаками со стороны России, а также готовность Украины развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности и других областях.

Министры обсудили совместную работу по противодействию российским угрозам.

"Я проинформировал своего коллегу о ситуации на поле боя и наших дипломатических усилиях по достижению мира. Мы разделяем мнение, что эта война должна закончиться как можно скорее. Мы ценим последовательную политическую, военную и экономическую поддержку Украины со стороны Италии, в частности решение продлить разрешение на оказание помощи до 2026 года", – сообщил Сибига.

По его словам, укрепление противовоздушной обороны Украины и расширение сотрудничества в оборонно-промышленной сфере остаются ключевыми приоритетами.

"Я также поблагодарил Италию за практическую поддержку энергетической устойчивости Украины в преддверии зимы. Мы скоординировали позиции по более широким вопросам безопасности и вновь подтвердили важность европейского единства", – резюмировал министр.

Напомним, 7 ноября министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что пророссийские хакеры опубликовали в даркнете его личные данные. Тогда Таяни выразил убеждение, что эти действия связаны с поддержкой Украины со стороны итальянского правительства.

В прошлом месяце хакеры атаковали информационные системы Палаты депутатов Италии, затронув почтовые ящики многих парламентариев и электронную почту премьер-министра Джорджи Мелони.