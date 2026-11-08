Сибіга запропонував главі МЗС Італії допомогу України у протидії кібератакам

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив солідарність з італійським колегою Антоніо Таяні, який став жертвою проросійських хакерів, та запропонував йому допомогу.

Про це Сибіга написав в X, передає "Європейська правда".

Міністр наголосив, що Україна має великий власний досвід протидії подібним кібератакам і готова поділитися ним з партнерами.

Сибіга підтримав пропозицію Таяні обговорити кіберзагрози на зустрічі глав МЗС країн G7 у Парижі, до якої приєднається український міністр.

"Кіберзагрози та зловмисні атаки не знають кордонів і вимагають рішучої, скоординованої реакції… Разом ми сильніші у захисті Європи, зміцненні стійкості наших суспільств та забезпеченні безпеки критичної інфраструктури й конфіденційних даних", – написав Сибіга.

"Ті, хто намагається нас залякати, лише зміцнять нашу рішучість стояти разом", – резюмував він.

Нагадаємо, 7 листопада міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що проросійські хакери опублікували у даркнеті його особисті дані.Таяні переконаний, що ці дії пов’язані із підтримкою України з боку італійського уряду.

Минулого місця хакери атакували інформаційні системи Палати депутатів Італії, зачепивши поштові скриньки багатьох парламентарів та електронну пошту прем’єрки Джорджі Мелоні.