Саммит ЕС одобрил исключение для Венгрии, Словакии и Чехии в отношении помощи Украине

Решение о финансовой поддержке Украины в 2026–2027 годах на сумму 90 млрд евро не будет иметь финансовых обязательств для трех европейских стран.

Об этом говорится в выводах Европейского совета, пишет "Европейская правда".

Как известно, Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

В выводах указано, что благодаря усиленному сотрудничеству по инструменту, основанному на статье 212 Договора о функционировании Европейского Союза, "любая мобилизация ресурсов бюджета Союза в качестве гарантии для этого кредита не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии".

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что этот кредит, предоставляемый на беспроцентной основе, не станет бременем для бюджета Украины, и страна должна погасить его только тогда, когда получит репарации.

Отметим, 17 декабря новый чешский премьер-министр Андрей Бабиш призвал найти деньги для финансовой помощи Украине другим способом, чем использование замороженных российских активов.

