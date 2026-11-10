Bloomberg: ни один танкер с российским дизельным топливом так и не добрался до США

Танкер с российским дизельным топливом, который ненадолго указал США в качестве пункта назначения, развернулся примерно в 400 морских милях от Нью-Йорка, что усилило неопределенность в отношении поставок российского топлива на североамериканский рынок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Танкер Agioi Fanendes, перевозящий около 40 тысяч метрических тонн дизельного топлива, начал удаляться от восточного побережья США. С понедельника он движется по зигзагообразному маршруту, согласно портовому отчету и данным отслеживания судов, собранным Bloomberg.

Трейдеры внимательно следят за передвижениями российских танкеров с дизельным топливом после того, как в прошлом месяце президент РФ Владимир Путин договорился с президентом США Дональдом Трампом о поставках топлива на американский и мировой рынки. Эта договоренность вызвала критику со стороны демократов в США, которые заявили, что она поможет Кремлю финансировать войну против Украины.

В то же время, по данным ресурсов по отслеживанию судов, ни одна партия российского дизельного топлива до сих пор не прибыла в США.

После выхода из российского балтийского порта Приморск в конце октября танкер Agioi Fanendes сначала указал Нью-Йорк в качестве пункта назначения, а затем изменил его на "по распоряжению" (for orders). Судно до сих пор "следует по распоряжению, поскольку порт разгрузки еще не подтвержден", сообщила по электронной почте компания Eastern Mediterranean Maritime Ltd., управляющая танкером. Она повторила свой предыдущий ответ на вопрос о маршруте судна.

В прошлом месяце Россия заявила, что заправила дизельным топливом четыре танкера, предназначенных для поставок в США в соответствии с договоренностями Путина и Трампа. Но ни один из них не дошел до США.

Целью соглашения было снижение цен на топливо накануне промежуточных выборов в Конгресс США, хотя демократы утверждали, что его масштабов для этого будет недостаточно.

По данным СМИ, представители администрации США непублично поощряют американские компании принимать российский дизель, который направляется в Соединённые Штаты в рамках "дизельного соглашения". В то же время компании не хотят брать на себя риски, связанные с покупкой дизеля у России.