FT: два из трёх танкеров с российским дизелем, направлявшихся в США, сменили курс

Два из трёх танкеров, загруженных российским дизельным топливом, которые должны были доставить его в США в рамках "дизельного соглашения" с РФ, изменили курс и больше не направляются к американскому побережью.

Об этом сообщает издание Financial Times, пишет "Европейская правда".

Российский танкер Talisman и танкер Leruo, принадлежащий Гонконгу и плавающий под флагом Сьерра-Леоне, загруженные дизельным топливом из РФ, больше не указывают атлантическое побережье США в качестве пункта назначения.

В понедельник Leruo, находящийся под санкциями Великобритании, ЕС и Канады, сменил свой курс на Бразилию.

Судно Talisman, находящееся под санкциями, свернуло с Атлантического океана и вошло в Средиземное море, где в настоящее время находится у побережья Алжира. Танкер подает сигнал "ожидает распоряжения". Это свидетельствует о том, что у груза с российским дизельным топливом пока нет подтвержденного покупателя или порта назначения.

Третий танкер, загруженный дизельным топливом из РФ, греческий Agioi Fanendes, судя по всему, продолжает свой путь в США, но также подает сигнал "ожидаю указаний".

Его владелец, компания Eastern Mediterranean Maritime, ранее сообщал FT, что "судно движется в ожидании указаний, поскольку порт разгрузки еще не подтвержден".

Однако танкер Beast, находящийся под санкциями и принадлежащий Сейшельским островам, который 27 октября загрузился в российском порту Приморск, также направился в сторону США и указывает, что его пунктом назначения является атлантическое побережье.

Ни с одним из владельцев танкеров, находящихся под санкциями, связаться для получения комментариев не удалось.

Соглашение президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным об экспорте российского дизельного топлива в Соединенные Штаты возмутило членов Конгресса от Демократической партии и некоторых республиканцев, которые заявили, что оно может быть незаконным, и потребовали его отмены.

На этой неделе губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл написала письмо операторам портов и терминалов в своём штате, который служит пунктом доставки грузов, поступающих в гавань Нью-Йорка. В нём губернатор предупредила, что порты должны отказывать в приёме любого танкера с российским дизельным топливом, иначе им грозят суровые санкции.

СМИ писали, что члены Демократической партии США в Сенате и Палате представителей обратились к американским банкам и портам с просьбой сохранить документы, связанные с соглашением президента Дональда Трампа об импорте российского дизельного топлива в США, для дальнейшего расследования.

По данным СМИ, представители администрации США непублично поощряют американские компании принимать российский дизель, который направляется в Соединенные Штаты в рамках "дизельного соглашения". В то же время компании не хотят брать на себя риски, связанные с закупкой дизельного топлива в России, отчасти из-за того, что демократы в Конгрессе утверждают, что указ Трампа нарушает законы о санкциях.