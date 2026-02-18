Польша запретила въезд на военные объекты автомобилям китайского производства

Польша запретила въезд автомобилей китайского производства на военные объекты из-за опасений, что их бортовые датчики могут использоваться для сбора конфиденциальных данных.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление польских Вооруженных сил, информирует "Европейская правда".

В заявлении армии говорится, что такие автомобили, как и ранее, могут допускаться на охраняемые объекты, если определенные функции отключены и приняты другие меры безопасности, требуемые правилами безопасности каждого объекта.

Чтобы ограничить риск утечки конфиденциальной информации, военные также запретили подключать служебные телефоны к информационно-развлекательным системам в транспортных средствах китайского производства.

Ограничения не распространяются на общедоступные военные объекты, такие как больницы, клиники, библиотеки, прокуратуры или гарнизонные клубы, отметили польские военные.

В заявлении отмечается, что эти меры являются предосторожностью и соответствуют практике, которая применяется членами НАТО и другими союзниками для обеспечения высоких стандартов защиты оборонной инфраструктуры.

Напомним, недавно в Польше нашли небольшой беспилотный летательный аппарат на территории 2-го механизированного батальона в Варминско-Мазурском воеводстве.

Это уже не первый подобный случай в Польше. В частности, СМИ сообщали, что 28 января на территорию воинской части в Пшасныше упал беспилотник, который якобы мог собирать секретную информацию.

Впоследствии стало известно, что объект, упавший на территорию части, по предварительным данным, является игрушечным дроном.

Также 6 февраля неизвестный беспилотный летательный аппарат упал на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Лежнице-Велькой (Лодзинское воеводство).