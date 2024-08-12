Литва отказывается от китайской техники в государственных учреждениях

Со следующего года литовским государственным учреждениям будет запрещено использовать оборудование из "стран, не заслуживающих доверия" – речь идет прежде всего о китайских телефонах, камерах и беспилотниках.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

С 2025 года государственные органы Литвы должны будут изъять любое оборудование, произведенное странами, которые, по мнению правительства, могут представлять угрозу национальной безопасности. Большинство такого оборудования поступает из Китая.

Практически во всех учреждениях заменяют компьютеры, телефоны и другую технику. Однако служащие говорят, что альтернативы китайской технике стоят гораздо дороже.

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Министерство внутренних дел и подчиненные ему службы – полиция, пожарно-спасательная и пограничная служба – уже некоторое время отказываются от китайских телефонов, компьютеров, дронов и систем наблюдения.

Но замена камер видеонаблюдения представляет проблему. "Возможно, две трети камер полицейские заменили, старые китайские камеры до сих пор используются для охраны физических объектов. Но департамент полиции стремится как можно быстрее их заменить", – сказал заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

Муниципалитет Вильнюса также испытывает трудности, поскольку одна треть камер видеонаблюдения, которые используются в городе, китайского производства. Заменить их все до конца года будет невозможно, говорит директор администрации Адомас Бужинскас.

Исключение сделано для военных. Проблема заключается в том, что на рынке беспилотников доминируют китайские производители, которые предлагают широкий ассортимент продукции.

"Даже в нынешней ситуации, при нынешнем технологическом состоянии беспилотников, мы можем покупать (китайские) беспилотники для литовских вооруженных сил как своеобразное исключение, разрешенное решением правительства... Но их становится все меньше и меньше", – настаивает министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Как сообщалось, правительство Литвы в ближайшее время планирует выделить дополнительные 20 миллионов евро на приобретение различных типов боевых и разведывательных дронов.

Ранее вооруженные силы Литвы начали первый курс подготовки инструкторов по использованию FPV-дронов.