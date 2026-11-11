В Польше предотвратили кибератаку на платформу государственных услуг
Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский сообщил об обнаружении и пресечении кибератаки на платформу государственных услуг ePUAP.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.
Электронная платформа услуг государственной администрации (ePUAP) – это общенациональная система, дающая гражданам возможность общаться с органами государственной администрации через Интернет. Она служит, в частности, для отправки заявлений, ходатайств и документов в органы власти, а также для подписания писем с помощью доверенного профиля.
"Выявлена и пресечена кибератака на государственную систему ePUAP", – сообщил Гавковский.
В настоящее время ведется работа над полным восстановлением функциональности платформы.
"Команды, ответственные за безопасность системы, приняли немедленные меры, которые позволили сохранить стабильность системы, и в настоящее время продолжаются технические работы, связанные с восстановлением полной функциональности", – сообщил министр.
Гавковский подчеркнул, что "инфраструктура Центрального информационного центра является безопасной".
Он добавил, что об инциденте, в соответствии с процедурами, было сообщено также Агентству внутренней безопасности.
Напомним, недавно хакеры похитили из правительственных систем Молдовы данные примерно 750 тысяч жителей страны.
Премьер-министр Молдовы Василе Тофан после утечки данных из правительственных систем заявил о необходимости больше инвестировать в безопасность и быть готовыми к росту числа кибератак.