В среду Министерство иностранных дел Турции раскритиковало доклад Европейской комиссии по Турции за 2026 год, опубликованный в рамках ежегодного пакета мер по расширению ЕС, заявив, что он в очередной раз продемонстрировал предвзятое и несправедливое отношение Евросоюза к Анкаре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

В своем заявлении министерство отвергло обвинения в отношении политических критериев, судебной системы и основных прав, назвав их безосновательными и отражающими двойные стандарты со стороны определенных должностных лиц ЕС.

В министерстве отметили, что в отчете по-прежнему поддерживаются максималистские позиции Греции и греко-кипрской администрации, при этом игнорируются законные права, интересы и политика Турции и Северного Кипра.

Они подчеркнули, что ЕС не сможет внести значительный вклад в усилия по урегулированию кипрского конфликта, пока он безоговорочно поддерживает греко-кипрскую сторону.

Анкара также отвергла выводы доклада в отношении Восточного Средиземноморья, утверждая, что они противоречат международному праву и принципам справедливости. Она отвергла упоминания о морском меморандуме о взаимопонимании между Турцией и Ливией как не имеющие юридической силы.

Несмотря на критику, министерство положительно оценило признание в докладе прогресса Турции в области экономической и денежно-кредитной политики, функционирования рыночной экономики и её способности выдерживать конкурентное давление в рамках ЕС.

Оно также положительно оценило упоминания о стратегической роли Турции в обеспечении транспортного сообщения, устойчивости цепочек поставок, цепочек создания стоимости, а также в сферах обороны и безопасности.

Министерство отметило, что приведенные в отчете экономические и торговые данные подкрепляют давний призыв Анкары к модернизации Таможенного союза между Турцией и ЕС.

Подчеркивая необходимость более широкого стратегического видения, министерство призвало Брюссель отойти от узких политических расчетов и односторонних подходов в своих отношениях с Турцией.

Оно еще раз подтвердило готовность Анкары развивать отношения на основе взаимного доверия, уважения, справедливости и принципа соблюдения существующих обязательств.

Министерство также призвало ЕС преобразовать недавно активизировавшийся диалог в конкретные решения, которые укрепили бы перспективы членства Турции и продемонстрировали бы политическую волю, необходимую для формирования общего будущего.

Европейская комиссия в среду, 4 ноября 2026 года, представила ежегодный пакет документов по расширению Европейского Союза (Enlargement Package 2026), в котором оценила прогресс десяти стран-кандидатов на вступление в ЕС: Украина вошла в четверку государств, демонстрирующих наибольший прогресс.

"Дорожные карты", разработанные Брюсселем на пути вступления стран в ЕС, позволяют утверждать, что Евросоюз признает тот факт, что Молдова уже обогнала Украину в процессе евроинтеграции.