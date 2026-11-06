Греция продвинулась в реализации проекта прокладки кабеля на Кипр вопреки позиции Турции

Греция завершила процедуры лицензирования, необходимые для проведения геодезических работ и прокладки кабеля на Кипр в рамках запланированного проекта Great Sea Interconnector, против которого выступает Турция.

Об этом сообщает издание Kathimerini со ссылкой на греческое МИД, пишет "Европейская правда".

В Министерстве иностранных дел отметили, что греческие власти завершили процесс утверждения лицензий после того, как французский производитель кабелей Nexans запросил разрешение на проведение исследований морского дна и операций по прокладке кабеля.

Глава МИД Греции Георгос Герапетритис подписал решение, санкционирующее работы, после положительной рекомендации межведомственного комитета, ответственного за выдачу разрешений на морские исследования. Исследовательское судно, задействованное в проекте, подало запрос и получило согласие на проведение этих операций.

Ожидается, что судно начнёт исследования в течение выходных, сначала двигаясь в греческих территориальных водах.

Проект стоимостью 1,9 млрд евро направлен на соединение электросетей Греции и Кипра, а впоследствии и Израиля, с помощью подводного кабеля. Прогресс замедлился из-за спора между Грецией и Турцией относительно морских зон в восточном Средиземноморье.

Ранее в турецком Министерстве обороны заявили, что такие мероприятия, как прокладка кабелей или трубопроводов и проведение научных исследований на участках, которые Турция считает своим континентальным шельфом, должны заранее согласовываться с Анкарой.

Турецкий дипломатический источник подтвердил, что Франция поддерживает контакты с Турцией по проекту Great Sea Interconnector и исследовательским миссиям. Анкара хочет, чтобы согласование происходило в письменной форме через дипломатические каналы, и по этому поводу уже принимаются необходимые меры и готовятся соответствующие документы.

Напомним, что Греция и Турция не достигли согласия относительно границ своих континентальных шельфов и исключительных экономических зон на значительной части Эгейского моря и Восточного Средиземноморья, несмотря на декларацию о нормализации отношений от декабря 2023 года.