В Польше стартуют первые военные учения "коалиции желающих"

Около 2 800 военнослужащих из одиннадцати стран примут участие в первых военных учениях "коалиции желающих" в поддержку Украины, которые начинаются в этот понедельник в Польше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Цель учений – проверить, как можно обеспечить прочный мир после окончания войны, сообщили министерства обороны Франции и Великобритании. Эти две страны возглавляют учения Koalicja 2026 ("Коалиция 2026"), которые продлятся до 22 ноября.

По данным Министерства обороны в Варшаве, Польша является главным организатором этих учений.

"Коалиция желающих" была основана в начале 2025 года для поддержки Украины, а решение о формировании многонациональных сил было принято в декабре на саммите по Украине в Берлине.

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) примут участие в учениях, предоставив около десяти штабных офицеров, самолеты-заправщики и логистическую поддержку. Великобритания, согласно ее собственным заявлениям, развернет около 300 военнослужащих и несколько истребителей. Франция, по данным её армии, предоставит около 1 000 солдат и развернёт беспилотники ближнего радиуса действия, а также системы противодействия дронам.

По данным британских источников, в ходе учений будет моделироваться развёртывание войск и транспортировка таких ресурсов, как продовольствие и топливо.

В число стран-участниц также входят Бельгия, Эстония, Литва, Нидерланды, Польша, Испания и Швеция. Всего "коалиция желающих" насчитывает примерно 35 государств.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу "коалиции желающих" в Берлине 19 ноября.

Также стоит отметить, что 17 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").