Франция начала расследование ложных сообщений о взрывах на самолетах

В пятницу, 6 ноября, четыре самолета, пролетевшие над территорией Франции, получили ложные сообщения об угрозе взрывов на борту; в правительстве сообщили о начале расследования инцидентов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV со ссылкой на канцелярию французского премьера.

В офисе главы французского правительства Себастьена Лекорню сообщили, что в пятницу было зафиксировано четыре новых сообщения об угрозе взрыва на борту самолетов, пролетавших над территорией Франции.

"Самолеты приземлились без происшествий. Службы по разминированию проводят проверки безопасности", – уточнили в офисе премьер-министра.

Три из этих самолетов приземлились в аэропорту Орли, а четвертый – в Бордо, сообщает источник, знакомый с этим вопросом.

Как отметили в офисе премьера, в настоящее время ведется расследование, "чтобы установить источник этих сообщений, которые охватывают всю Европу".

В пятницу утром рейс Ryanair, который должен был вылететь из Лиссабона в Рим, получил угрозу о бомбе, которая оказалась ложной тревогой, сообщили португальские власти. В этот день по меньшей мере восемь рейсов в Прагу и из Праги стали объектами предупреждений о бомбах.

Напомним, в последние дни многие европейские авиарейсы задерживаются из-за сообщений о якобы взрывчатке на борту. Накануне в Чехии, Румынии и Италии пассажирские самолеты приземлились после того, как получили сообщения об угрозе взрыва.

В тот же день три самолета, выполнявшие рейсы в столицу Болгарии, получили сообщения об угрозе взрыва, но смогли благополучно приземлиться.

Отметим, что пять различных сообщений о взрывчатке на борту пяти европейских авиарейсов поступили вечером 2 ноября и в течение дня 3 ноября.

В ЕС заявили, что отслеживают ситуацию с сообщениями о заминировании авиарейсов, и призвали страны проводить собственные расследования этих инцидентов.