В ЕС призвали провести национальные расследования "минирований" авиарейсов

В ЕС заявили, что следят за ситуацией с сообщениями о заминировании авиарейсов и призвали страны проводить собственные расследования этих инцидентов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение в X еврокомиссара по вопросам транспорта Апостолоса Цицикостаса.

Безопасность гражданских лиц остается приоритетом, поэтому эти случаи нельзя оставлять без внимания, считает Цицикостас.

"Мы тщательно отслеживаем ситуацию и находимся в контакте с членами ЕС, где произошли эти случаи, а также с Европейским агентством авиационной безопасности. Был запущен механизм обмена информацией на уровне ЕС по вопросам безопасности авиации", – написал еврокомиссар.

По словам Цицикостаса, "еще рано делать выводы, связаны ли эти случаи". Он призвал национальные правительства провести тщательные расследования.

"Я обратился к национальным правительствам с призывом расследовать эти инциденты и принять соответствующие меры по обеспечению безопасности авиации. А также – тесно сотрудничать с аэропортами, авиакомпаниями и законодательными органами", – написал Цицикостас.

Напомним, в последние дни многие европейские авиарейсы задерживаются из-за сообщений о якобы взрывчатке на борту. В частности, в Чехии, Румынии и Италии пассажирские самолеты приземлились после того, как получили сообщение об угрозе взрыва.

В тот же день три самолета, выполнявшие рейсы в столицу Болгарии, получили сообщения об угрозе взрыва, но смогли благополучно приземлиться.

Подобный инцидент произошел в Бельгии: самолет польской авиакомпании LOT, летевший из Варшавы в Брюссель, благополучно приземлился в бельгийском аэропорту после получения сообщения об угрозе взрыва.

А ранее пять различных сообщений о взрывчатке на борту пяти европейских авиарейсов поступили вечером 2 ноября и в течение дня 3 ноября.