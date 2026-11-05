В нескольких странах Европы поступили сообщения о минировании пассажирских рейсов

В Чехии, Румынии и Италии пассажирские самолеты совершили посадку после того, как получили сообщения об угрозе взрыва на борту на фоне аналогичных инцидентов в Болгарии и Бельгии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24, ANSA и České Noviny.

В четверг чешская полиция сообщила, что четыре самолета, направлявшиеся в Прагу, получили угрозы о возможном взрыве. Правоохранители и персонал аэропорта активировали все необходимые меры безопасности с минимально возможным воздействием на пассажиров и авиасообщение.

После приземления самолетов на них проводятся пиротехнические проверки. По словам полиции, степень серьезности угроз низкая, но правоохранители не недооценивают ее. Работа аэропорта имени Вацлава Гавела не была ограничена из-за этих инцидентов.

В тот же день румынская разведывательная служба сообщила, что на рейсе авиакомпании Wizz Air, следовавшем из Милана в Бухарест, поступила угроза взрыва. Самолет благополучно приземлился в столице Румынии.

В аэропорту Бухареста проводится операция по обеспечению безопасности с участием пиротехнической группы, пожарных и подразделений Министерства внутренних дел. Проверки будут завершены после того, как власти убедятся в отсутствии опасности.

В аэропорту Бухареста имени Анри Коанды был создан кризисный центр. Румынские СМИ сообщили, что 182 пассажира рейса и семь членов экипажа будут высажены и доставлены в терминал.

В Италии тем временем стало известно об угрозе взрыва на самолете, вылетевшем из Хельсинки в Рим. До аэропорта "Фьюмичино" рейс сопровождали истребители итальянских ВВС.

В двух других случаях рейсы были перенаправлены после получения предупреждения: самолёт авиакомпании Air Lingus, летевший из Дублина в Рим, совершил аварийную посадку во французском аэропорту "Эвре" с сопровождением французских истребителей, а самолёт Wizz Air, вылетевший из Милана в Варшаву, был перенаправлен в Вену.

В тот же день три самолета, выполнявшие рейсы в столицу Болгарии, получили сообщения об угрозе взрыва, но смогли благополучно приземлиться.

Подобный инцидент произошел в Бельгии: самолет польской авиакомпании LOT, летевший из Варшавы в Брюссель, благополучно приземлился в бельгийском аэропорту после получения сообщения об угрозе взрыва.

Отметим, что пять различных сообщений о взрывчатке на борту пяти европейских авиарейсов поступили вечером 2 ноября и в течение дня 3 ноября.