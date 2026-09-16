Польские депутаты призывают провести "Марш независимости" во Львове

Правые польские политики подписали обращение на имя премьер-министра Дональда Туска с призывом провести во Львове "Польский марш независимости".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Марш предлагают провести 11 ноября, в День независимости Польши. Как утверждают политики, "помощь польского государства полякам, проживающим в Украине, недостаточна". А также – что в Польше органы местного самоуправления и государственные учреждения участвуют в финансировании украинских мероприятий к 24 августа.

Обращение к Туску подписали 21 политик из польских правых партий, возглавляемых Ярославом Качиньским, Гжегожем Брауном и Матеушем Моравецким. Речь идет о партиях "Право и справедливость", "Конфедерация", "Развитие Плюс" и "Конфедерация польской короны".

Напомним, в Польше председатель партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун повредил памятник УПА в поселке Бялысток, что в Грубешевском повете Люблинского воеводства.

Подробнее об обострении польско-украинских отношений читайте в статье: "Бандеризм" победил в Польше. Объясняем, как прошлое захватило политику соседей в отношении Украины.