В Варшаве началось шествие ко Дню независимости, среди участников и президент Навроцкий
В Варшаве началось традиционное шествие ко Дню независимости Польши.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Днем 11 ноября шествие с национальными флагами двинулось по Иерусалимским аллеям в направлении моста Понятовского. В начале несут баннер с надписью "Одна нация – сильная Польша".
Среди участников заметили президента Кароля Навроцкого, который участвовал в марше и в предыдущие годы до избрания на эту должность, а также лидера правоконсервативной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.
Вдоль маршрута демонстрации установлены заграждения, многие улицы Варшавы перекрыли для транспорта.
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский находится в центре безопасности для контроля за ситуацией вместе с представителями силовых структур. Он выразил сожаление, что многие участники шествия проигнорировали запрет на использование пиротехники.
Марши ко Дню независимости Польши в предыдущие годы иногда сопровождались инцидентами и провокациями. В 2024 году перед началом шествия задержали 75 человек – в основном в результате превентивных проверок, во время которых нашли запрещенные предметы.