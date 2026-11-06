Премьер Эстонии предостерегает европейцев от контактов с Кремлем по поводу прекращения войны

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что Европа должна сосредоточиться на усилении санкционного давления на Россию, а не на попытках переговоров с Кремлем.

Об этом он заявил в интервью Politico, передает "Европейская правда".

На фоне недавней беседы лидеров Норвегии и Финляндии с правителем РФ Владимиром Путиным глава эстонского правительства предостерег европейцев от идеи прямых переговоров, заявив, что это ослабит позиции Европы в отношениях с Москвой.

"Европа не должна выступать в роли посредника. Не следует брать на себя роль того, кто пытается угодить диктатору", – отметил Михал.

Он убежден, что приоритетом должно оставаться санкционное давление на Россию. В то время как посредничество в переговорах между РФ и Украиной, по его мнению, будет означать, что "вы готовы снизить стандарты, например, в отношении России", в частности когда речь идет о введении и обеспечении соблюдения карательных санкций.

"Нельзя совмещать две роли. Одна роль – это поддержка Украины и давление на Россию. Вторая – это попытка определенной формы посредничества", – отметил эстонский лидер.

"Путин должен понять, что Европа сильна, держится вместе и мы говорим одним голосом", – добавил он.

Премьер Эстонии отметил, что европейцы "ценят" попытки администрации США выступить посредником в достижении мирного соглашения, "но давление должно быть направлено именно на Россию".

"Проблема в Кремле. Нигде больше", – подчеркнул Михал.

Он добавил, что изменения в результате выборов в Конгресс США могут еще больше приблизить Вашингтон "к лучшей стороне, к той стороне, которая в большей степени опирается на ценности".

"И когда США в большей степени опираются на ценности… это, вероятно, является хорошим сигналом для Украины и Европы", – отметил премьер Эстонии.

Напомним, 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил европейских союзников о недопустимости проведения переговоров о прекращении российско-украинской войны без учета интересов Восточной Европы в сфере безопасности.

Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони выдвинула требование, чтобы Европейский Союз обсудил, кто именно и с каким мандатом должен представлять ЕС на переговорах по поводу войны России в Украине.