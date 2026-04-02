Премьер Армении считает возвращение страны в ОДКБ нереалистичным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на следующий день после встречи с лидером РФ Владимиром Путиным назвал нереалистичным возвращение страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает "Европейская правда", заявление Пашиняна цитирует "Интерфакс".

На брифинге для журналистов по итогам заседания правительства в четверг Пашинян отметил, что вопрос отношений Армении и ОДКБ обсуждался на встрече с Путиным 1 апреля в Москве.

"Я уже говорил, что ожидать изменений по возвращению (в ОДКБ) нереалистично", – сказал Пашинян.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался неоднократно и постоянно останавливаться на этом пункте нет необходимости.

"Наши отношения с Россией имеют широкую повестку дня и большой потенциал, и мы должны смотреть вперед. У каждого из нас – своя правда по этому вопросу", – отметил Пашинян.

Путин на встрече с Пашиняном заявил, что ОДКБ не могла вмешаться в процессы, связанные с Карабахом, после признания его частью Азербайджана

Пашинян со своей стороны сказал, что "наши проблемы с ОДКБ мы тоже никогда не скрывали, потому что у нас в 2022 году была конкретная ситуация, и, по моему мнению, механизмы ОДКБ должны были заработать, но они не заработали".

Напомним, еще в январе 2025 года Армения назвала маловероятной разморозку своего членства в ОДКБ.

Ереван заморозил свое участие в организации на всех уровнях, заявляя, что видит причины считать ее угрозой для армянской государственности. Армения обвинила ОДКБ в невыполнении обязательств по безопасности, в частности в игнорировании агрессии Азербайджана против своей суверенной территории.

