Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для переговоров с Путиным
Самолет со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером приземлился в Москве.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает российское агентство "Интерфакс".
Самолет приземлился в аэропорту Внуково.
По данным сервиса Flightradar24, самолёт вылетел из Абу-Даби около десяти часов назад.
Другой самолёт, который ранее неоднократно использовался для перелётов Кушнера и Уиткоффа в Москву, накануне вечером вылетел из Абу-Даби и приземлился в Дублине.
Спецпосланников Дональда Трампа в аэропорту Внуково встретил спецпредставитель правителя России Кирилл Дмитриев.
12 ноября Уиткофф и Кушнер встретятся с правителем РФ Владимиром Путиным после трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.
Президент Владимир Зеленский заявил, что после переговоров в Абу-Даби спецпредставители президента США отправились к Путину с конкретными предложениями, и он рассчитывает, что после переговоров с ним они прибудут на встречу в Дублин в четверг также с конкретными предложениями.
Перед этим украинская переговорная команда отчиталась перед президентом Владимиром Зеленским об итогах встреч в Абу-Даби.