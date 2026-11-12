Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для переговоров с Путиным

Самолет со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером приземлился в Москве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает российское агентство "Интерфакс".

Самолет приземлился в аэропорту Внуково.

По данным сервиса Flightradar24, самолёт вылетел из Абу-Даби около десяти часов назад.

Другой самолёт, который ранее неоднократно использовался для перелётов Кушнера и Уиткоффа в Москву, накануне вечером вылетел из Абу-Даби и приземлился в Дублине.

Спецпосланников Дональда Трампа в аэропорту Внуково встретил спецпредставитель правителя России Кирилл Дмитриев.

12 ноября Уиткофф и Кушнер встретятся с правителем РФ Владимиром Путиным после трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.

Президент Владимир Зеленский заявил, что после переговоров в Абу-Даби спецпредставители президента США отправились к Путину с конкретными предложениями, и он рассчитывает, что после переговоров с ним они прибудут на встречу в Дублин в четверг также с конкретными предложениями.

Перед этим украинская переговорная команда отчиталась перед президентом Владимиром Зеленским об итогах встреч в Абу-Даби.