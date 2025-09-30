Германия: министр потерял сознание во время заседания правительства

Министр транспорта Германии Патрик Шнидер потерял сознание во время выездного заседания правительства во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

По словам представителя федерального правительства Германии Штефана Корнелиуса, Шнидер испытал проблемы с кровообращением и потерял сознание за столом, где сидели чиновники.

Впоследствии министр пришел в себя и сказал, что чувствует себя лучше, но в качестве меры пресечения его отвезли в госпиталь Бундесвера для дополнительного обследования.

Из-за этого Шнидер не смог присутствовать на групповом фото кабинета министров Германии.

Патрик Шнидер является членом немецкого Бундестага с 2009 года, а с мая 2025-го занимает должность федерального министра транспорта в правительстве канцлера Фридриха Мерца.

Ранее сообщалось, что новоназначенному министру здравоохранения Швеции Элизабет Ланн стало плохо во время первой пресс-конференции в должности.

В Сербии министр финансов Дарко Глишич перенес инсульт в прямом эфире.