Великобритания и Норвегия объединяют усилия флотов для надзора за субмаринами РФ

Великобритания и Норвегия заключают масштабное соглашение об оборонном сотрудничестве для защиты подводной инфраструктуры, которое предусматривает совместную деятельность флотов обоих государств в северной части Атлантического океана.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительства Великобритании, пишет "Европейская правда".

Подписание соглашения между Лондоном и Осло, которое называют "историческим" и первым такого типа, анонсировали в день совместного визита премьеров Кира Стармера и Йонаса Гара Стьоре на британскую авиабазу, где дежурят также норвежские военнослужащие.

Соглашение предусматривает совместное патрулирование в северной части Атлантики флотами Великобритании и Норвегии – в составе не менее 13 судов и автономных систем. Их ключевой задачей будет наблюдать за деятельностью российских подводных лодок и обеспечивать защиту критической инфраструктуры обеих стран в море.

Суда будут патрулировать в стратегическом районе между Гренландией, Исландией и Великобританией, наблюдая за деятельностью российских военных судов и безопасностью всех подводных коммуникаций, которые там пролегают. Корабли обоих флотов будут действовать как единая команда – с общими пунктами обслуживания, технологиями и полностью взаимосовместимыми силами.

"Новое соглашение Lunna House (названное в честь шотландской штаб-квартиры норвежского сопротивления во время Второй мировой) предусматривает, что Королевский флот Великобритании и Королевский флот Норвегии запустят деятельность сменного флота в составе построенных в Великобритании фрегатов Type-26. Этому шагу предшествовал рост на 30% за последние два года количества российских судов, угрожающих водам Великобритании", – говорится в заявлении.

В миссии примут участие восемь британских и по меньшей мере пять норвежских суден.

"Это соглашение демонстрирует готовность Великобритании больше вкладываться в европейскую безопасность и, наряду с соглашениями с Германией и Францией, является свидетельством того, что правительство восстанавливает близкие альянсы, жизненно важные для обеспечения безопасности Великобритании во все более опасном мире", – отмечается в коммюнике.

В дополнение, документ предусматривает:

– присоединение Великобритании к норвежской программе по разработке кораблей-носителей беспилотных морских дронов различного типа;

– обучение британских военных в Норвегии для готовности действовать в суровом зимнем климате и организация совместных "военных игр";

– вооружение британского флота передовыми норвежскими корабельными ракетами;

– углубление сотрудничества по производству торпед Sting Ray;

– передовая роль обеих стран в освоении НАТО и применении автономных систем на далеком севере.

Напомним, в ноябре у британских берегов заметили российский шпионский корабль "Янтарь". Тогда в Лондоне даже предупредили о готовности к военному ответу, если его действия начнут представлять угрозу. В Москве по-хамски ответили на это предупреждение.

Норвегия с ее ресурсами нефти и газа с 2022 года играет важнейшую роль в энергетической безопасности Европы. Львиная доля добычи происходит в море.

За последние месяцы был по крайней мере один случай, когда над норвежским месторождением заметили неизвестный беспилотник.

Ранее Великобритания и Норвегия присоединились к другим многосторонним форматам надзора за критической инфраструктурой в своем регионе. Среди прочего, это миссия НАТО Baltic Sentry, основанная после "якорных диверсий" в Финском заливе.