ВМС Германии получили новые вертолеты для противодействия подводным лодкам

Военно-морские силы Германии получили первую партию из 30 новых вертолетов, предназначенных для противодействия подводным лодкам.

Об этом сообщает DW, информирует "Европейская правда".

Министр обороны Борис Писториус заявил, что эти вертолеты будут использоваться для защиты от подводных и надводных угроз с воздуха, а также для охоты на подводные лодки.

"(Кремлевский правитель Владимир) Путин продолжает массово модернизировать свой флот. В Украине он в этом практически не нуждается. Черноморский флот – это одно, но Североатлантический флот – это совсем другое. Это означает, что мы, как НАТО и как Федеративная Республика Германия, должны быстро и лучше оснастить наши военно-морские силы", – подчеркнул он.

Вертолет Sea Tiger предназначен для использования на фрегатах. Его появление знаменует собой значительный шаг в модернизации военно-морских сил Германии.

dpa

NH-90 Sea Tiger заменит Sea Lynx, который находится на вооружении ВМС Германии с 1981 года.

Недавно правительство Норвегии решило заказать в Германии еще две дополнительные подводные лодки.

Перед этим стало известно, что Великобритания и Норвегия объединяют усилия флотов для надзора за субмаринами РФ.