Науседа предупредил о попытках РФ затянуть переговоры и избежать перемирия

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что Россия вряд ли согласится на прекращение огня в Украине в ближайшее время, отметив, что Москва может использовать текущие мирные переговоры, чтобы выиграть время.

Об этом Науседа заявил в интервью LRT в среду вечером в Дублине, сообщает "Европейская правда".

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в столице Ирландии Науседа заявил, что остается скептичным в отношении того, что дипломатические усилия приведут к немедленному прекращению боевых действий.

"Это лишь начальные этапы переговоров. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что Россия все равно воспользуется предстоящей зимой, чтобы мучить народ Украины", – сказал Науседа.

Он предположил, что Москва может пытаться затянуть переговорный процесс, возможно, соглашаясь на второстепенные вопросы, но избегая перемирия.

"Они будут пытаться выиграть время и делать вид, что ведут переговоры, возможно, даже достигнут договоренностей по некоторым второстепенным вопросам. Но рассчитывать на прекращение огня – что, на мой взгляд, должно быть главным условием мирных переговоров – на этом этапе будет сложно", – отметил он.

Однако Науседа отметил, что стороны договорились об освобождении пленных.

Напомним, 12 ноября спецпосланцы президента США встретятся с правителем РФ Владимиром Путиным после трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби.

Президент Владимир Зеленский заявил, что после переговоров в Абу-Даби спецпредставители президента США отправились к Путину с конкретными предложениями, и он рассчитывает, что после переговоров с ним они прибудут на встречу в Дублин в четверг также с конкретными предложениями.

Перед этим украинская переговорная команда отчиталась перед президентом Владимиром Зеленским об итогах встреч в Абу-Даби.