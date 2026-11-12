Науседа попередив про спроби РФ затягнути переговори й уникнути перемир’я

Президент Литви Гітанас Науседа попередив, що Росія навряд чи погодиться на припинення вогню в Україні найближчим часом, зазначивши, що Москва може використовувати поточні мирні переговори для того, щоб виграти час.

Про це Науседа сказав в інтерв’ю LRT у середу ввечері в Дубліні, повідомляє "Європейська правда".

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у столиці Ірландії Науседа заявив, що залишається скептичним щодо того, що дипломатичні зусилля призведуть до негайного припинення бойових дій.

"Це лише початкові етапи переговорів. Я й надалі дотримуюся думки, що Росія все одно використає майбутню зиму, щоб мучити народ України", – сказав Науседа.

Він припустив, що Москва може намагатися затягнути переговорний процес, можливо, погоджуючись на другорядні питання, але уникаючи перемир’я.

"Вони намагатимуться виграти час і робити вигляд, що ведуть переговори, можливо, навіть досягнуть домовленостей щодо деяких другорядних питань. Але розраховувати на припинення вогню – що, на мій погляд, має бути головною умовою мирних переговорів – на цьому етапі буде складно", – зазначив він.

Однак Науседа зауважив, що сторони домовилися про звільнення полонених.

Нагадаємо, 12 листопада спецпосланці президента США зустрінуться з правителем РФ Владіміром Путіним після тристоронніх переговорів щодо України в Абу-Дабі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що після переговорів в Абу-Дабі спецпредставники президента США вирушили до Путіна з конкретикою, і він розраховує, що після перемовин із ним вони прибудуть на зустріч до Дубліна у четвер також з конкретикою.

Перед цим українська перемовна команда доповіла президенту Володимиру Зеленському щодо підсумків зустрічей в Абу-Дабі.