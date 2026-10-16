В Польше ухудшилось отношение к правительству Туска

Более половины поляков негативно оценивают работу правительства Дональда Туска.

Таковы результаты опроса, проведенного "Всепольской исследовательской группой", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

Правительство Дональда Туска негативно оценивают 53,6% респондентов.

37,88% опрошенных считают, что правительство Туска работает "очень плохо", а 15,72% – "скорее плохо". По сравнению с опросом, проведенным в сентябре, доля тех, кто негативно оценивает правительство, выросла на 4,4 процентного пункта.

Действия правительства положительно оценивают 26,65% опрошенных – доля тех, кто оценивает правительство "очень хорошо", составляет 7,9%, а "скорее хорошо" – 18,75%. Доля положительных оценок снизилась на 1,15 процентного пункта.

19,75% участников опроса не оценивают правительство Туска ни хорошо, ни плохо.

Опрос был проведен с 1 по 7 октября среди репрезентативной группы из 1 000 человек. Результаты опубликованы на следующий день после третьей годовщины выборов, которые открыли путь к власти нынешней коалиции.

Ранее в сентябре глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что правительство Дональда Туска использует сообщения об угрозе со стороны России для получения политических выгод.

Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил Туска в "разжигании страха".