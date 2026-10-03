Большинство поляков считают, что конфликт между властями мешает реагировать на угрозы безопасности

Почти 65% поляков считают, что конфликт между правительством Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким мешает эффективно реагировать на вызовы в сфере безопасности.

Об этом свидетельствует опрос SW Research, проведенный по заказу Onet, пишет "Европейская правда".

Респондентам был задан следующий вопрос: "Мешает ли конфликт между правительством и президентом Польши эффективно реагировать на угрозы безопасности?".

Почти две трети поляков (64,7%) считают, что конфликт между правительством и президентом мешает эффективно реагировать на угрозы безопасности. Противоположного мнения придерживаются 18,5% опрошенных.

Ответ "трудно сказать" выбрали 16,8% участников опроса.

Ответы схожи среди женщин и мужчин, а также в разных возрастных группах.

Наибольшее внимание проблеме, связанной с конфликтом между правительством и президентом, уделяют лица в возрасте 50 лет и старше. В этой группе целых 71,6% респондентов указывают, что это затрудняет эффективное реагирование на угрозы.

Россия усиливает давление на страны НАТО, осуществляя очередные провокации. В середине сентября российские дроны атаковали поезд у границы с Польшей, а также дрон повредил грузовик. Недалеко от пограничного перехода "Дорогуск-Ягодин" в конце сентября было зафиксировано попадание дрона.