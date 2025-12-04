В Польше выдали европейский ордер на арест одного из украинцев за диверсию на железной дороге
Польский суд выдал европейский ордер на арест Евгения Иванова, одного из непосредственных исполнителей терактов на железнодорожных путях в Польше.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Решение по второму подозреваемому – Александру Кононову – должно быть принято еще в этот же день.
Евгений Иванов родился 13.09.1984 г. в Эстонии. Его сообщник – Александр Кононов – родился 7.09.1986 г. в Украине.
Прокуратура предъявила Александру Кононову и Евгению Иванову обвинения в совершении диверсий террористического характера в пользу разведки Российской Федерации против Республики Польша.
Речь идет об обвинении по трем статьям – о шпионаже в виде актов диверсии в пользу иностранной разведки, создании угрозы катастрофы в наземном транспорте и использовании взрывчатых веществ. За это грозит пожизненное заключение.
Акты диверсии на железнодорожной линии Варшава – Люблин произошли 15 и 16 ноября в селе Мика и под Пулавами, вблизи села Голуб. В воскресенье 16 ноября утром машинист поезда сообщил о нарушении в железнодорожной инфраструктуре. На месте службы обнаружили, что путь поврежден в результате взрыва.
В свою очередь, под Пулавами была повреждена контактная сеть, которая выбила окно в одном из поездов. Это был поезд маршрута Свиноуйсьце – Жешув, которым путешествовало 475 пассажиров.
Польский суд заочно взял под стражу двух украинцев, подозреваемых в диверсиях на железнодорожной инфраструктуре 27 ноября, на следующий день прокурор выдал ордера на арест двух мужчин.
Польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что его страна будет требовать задержания и экстрадиции подозреваемых, которые, насколько известно, выехали в Беларусь.